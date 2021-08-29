В Москве старые бизнес-центры переоборудуют под апартаменты

Московские офисы в старых бизнес-центрах становятся апартаментами. Столичные девелоперы начали приспосабливать коммерческие здания под проживание людей, поскольку из-за пандемии офисы перестали пользоваться большим спросом.

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На такую недвижимость есть свои покупатели, поскольку квартиры или специально построенные апартаменты стоят дороже, а их площади больше. Еще несколько лет назад такие проекты были уникальными и раньше они встречались в основном в премиальном и элитном сегменте, когда была реконструкция, и появлялись так называемые лофты. С них этот рынок и начался, отмечает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев:

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— Сейчас в таком направлении развивается ряд бизнес-центров. В таком направлении сейчас более двух десятков проектов на рынке уже далеко за пределами премиум и элит-класса, они уже в большей степени относятся и к бизнес-классу, и к комфорту в том числе. Такие лоты, как правило являются самым доступным предложением по бюджету покупки. Они небольшой площади, до 20 квадратных метров, и относительно локации выглядят очень интересно. По нашей практике можно было бы за 3 млн приобрести в начале подобных проектов. Сейчас уже с учетом роста рынка это бюджет около 5 млн рублей.

— Они в центре?

— В центре, как правило, находятся объекты, относящиеся больше к премиальному рынку, это уже порядка 20 млн рублей. Что касается комфорт-класса, то это совершенно разные районы города, и здесь можно найти предложения на северо-востоке Москвы на уровне 3,5 — 4,5 млн рублей. А на западе это будет 6-7 млн.

— А вновь построенные апартаменты сколько стоят?

— Во вновь построенных объектах апартаменты 20-25 квадратных метров начинаться цены будут от 7 миллионов и выше, если смотреть локации, достаточно интересные с точки зрения транспортной доступности. Сейчас на рынке предложения дешевле 6 млн практически отсутствуют.

Есть ли какие-то риски при заселении в такую недвижимость? Комментирует партнер «Адвокатского бюро А2» Михаил Кюрджев:

— Основная сложность, которая мне видится, это ее фактическое использование. То есть вы используете ее как апартаменты для проживания, а кто-то использует ее как офисное помещение для собственной компании. Я думаю, что застройщики направят свои усилия, чтобы назначение этого нежилого помещения изменить и присвоить ему назначение апартаментов, помещения для временного проживания.

— Нужно проверять при покупке этот момент, правильно?

— Да, конечно. Этот момент нужно проверять, чтобы вы не получили помещение свободного назначения, в котором с проживанием будут сложности. Если у вас назначение не апартаменты, то проверяющий орган может пресечь проживание, особенно если с маленькими детьми, например. С этим могут быть сложности. Но такие дела в Москве крайне редки. Надо понимать, что в этих объектах не так обеспечиваются нормы освещения, канализация, водопровод, сами сечения трубы и так далее. Вся проектная документация будет исходя из того, что это будет коммерческое использования нежилых помещений. Если в какой-то момент все эти помещения становятся фактически используемыми как жилые для постоянного проживания, то и сами коммуникации могут с этим объемом услуг не справляться и износ будет существенно выше.