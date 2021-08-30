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Эксперт объяснил почему россияне переплачивают за ЖКХ

Газета.Ru
40 минут назад

Директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс рассказал, что россияне часто переплачивают за жилищно-коммунальные услуги из-за неумения экономить, технических поломок в квартире и общей низкой энергоэффективности домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Эксперт объяснил причины переплаты россиян за ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

Шепс подчеркнул, что в основном переплаты происходят из-за неразумного потребления ресурсов и отсутствия экономии воды, света или газа.

"Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах", — отметил эксперт.

Он добавил, что переплаты возникают также по причине поломки оборудования. Подтекающий сливной бочок унитаза может повлиять на стоимость расчетного листа. Еще одни фактором Шепс отметил низкую энергоэффективность зданий. Большинство многоквартирных домов страны лишены возможности настраивать температуру в помещениях, чтобы регулировать необходимое потребление отопления.

Ранее генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко рассказал, кому можно меньше платить за ЖКХ.

Недвижимость,Личный счет,Городские Инновационные Технологии,
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