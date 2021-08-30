Долги россиян по потребкредитам достигли максимума за 6 лет

Летом 2021 года четверть всех потребительских кредитов были просрочены более чем на три месяца, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Таких крупных задолженностей не было последние шесть лет; предыдущий максимум по зафиксировали в декабре 2015 года — на уровне 23,5%. Аналитики отметили, что даже в период пандемии в 2020 году показатель просрочки был ниже.

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В июне и июле 2021 года доля поздней просрочки по потребительским кредитам достигла 25% и 24,7% от их общего количества, отметили «Известия» со ссылкой на данные НБКИ. При этом в период пандемии в 2020 году этот показатель был ниже: 21,1% и 22,5% соответственно.

В остальных сегментах показатель просрочки оказался низким, а за последний год ещё и уменьшился. На начало августа он составил:

7,4% по кредитным картам;

6,5% по автозаймам;

1,3% по ипотеке.

В Центробанке газете заявили, что в сегменте необеспеченного потребительского кредитования фиксируют постепенное снижение доли поздней просрочки.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин отметил, что рост просрочки связан со стремительным увеличением объёмов необеспеченного кредитования в 2021 году. В целом с начала года прирост составил 15% (935,5 млрд рублей).

По актуальным данным ЦБ, на 1 июля объём портфеля потребкредитов достиг 10,6 трлн рублей против прошлогодних 9,1 трлн рублей. В частности, в июле банки выдали 1,123 млн потребкредитов на 347,7 млрд рублей.