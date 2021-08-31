Цены на жилье в России начали снижаться

Впервые с начала года жилая недвижимость в России начала дешеветь. Об этом заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Во многих крупных городах России начали корректироваться цены на рынке новостроек — фаза активного роста прошла, теперь наступил цикл снижения», — цитируют Ильдара Хасаинова «Известия».
В частности, в Челябинске недвижимость подешевела на 1%, а в Перми — на на 0,6%.
По предварительному прогнозу аналитиков компании «Метриум», по итогам августа жилье в Москве может упасть в цене на 1,7% из-за увеличения нового объема предложения на 10,8%. По словам коммерческого директора ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова снижение цен во многом обусловлено действиями государства: «введение экспортных пошлин на металлы, антикартельные проверки на рынке арматуры, повышение ключевой ставки, чтобы замедлить инфляцию», — цитирует его издание.