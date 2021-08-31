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В России начинает дешеветь жилье

Ura.Ru
1 час назад

Впервые с начала года жилая недвижимость в России начала дешеветь. Об этом заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Цены на жилье в России начали снижаться
Фото: URA.RUURA.RU

«Во многих крупных городах России начали корректироваться цены на рынке новостроек — фаза активного роста прошла, теперь наступил цикл снижения», — цитируют Ильдара Хасаинова «Известия».

В частности, в Челябинске недвижимость подешевела на 1%, а в Перми — на на 0,6%.

По предварительному прогнозу аналитиков компании «Метриум», по итогам августа жилье в Москве может упасть в цене на 1,7% из-за увеличения нового объема предложения на 10,8%. По словам коммерческого директора ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова снижение цен во многом обусловлено действиями государства: «введение экспортных пошлин на металлы, антикартельные проверки на рынке арматуры, повышение ключевой ставки, чтобы замедлить инфляцию», — цитирует его издание.

Недвижимость,Александр Гуторов,Ильдар Хусаинов,газета "Известия",
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