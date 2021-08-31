Цены на жилье в России начали снижаться

Впервые с начала года жилая недвижимость в России начала дешеветь. Об этом заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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«Во многих крупных городах России начали корректироваться цены на рынке новостроек — фаза активного роста прошла, теперь наступил цикл снижения», — цитируют Ильдара Хасаинова «Известия».

В частности, в Челябинске недвижимость подешевела на 1%, а в Перми — на на 0,6%.