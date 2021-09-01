СМИ: Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет

Сбербанк с 1 сентября снижает минимальный возраст потенциальных ипотечных заемщиков до 18 лет, сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации. Ранее на выдачу кредита на жилье могли рассчитывать россияне не моложе 21 года.

Уточняется, что молодым заемщикам будут доступны две ипотечные программы - кредиты на новостройки и готовое жилье. При этом минимальный первоначальный взнос должен составлять от 10% стоимости жилья, срок кредита - до 30 лет, а стаж на текущем месте работы - не менее трех месяцев.

Ранее в Центробанке заявили, что средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23% - до 7,07% годовых. Этот показатель является минимальным за все время публикации данных - с января 2018 года. С июля прошлого года средняя ставка колебалась в диапазоне 7,23-7,38% годовых.

При этом, по данным регулятора, средний срок ипотечного кредита составил рекордные 243,9 месяца (20,3 года).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле средний размер ипотечного кредита в России снизился впервые с ноября 2020 года. Снижение составило 4,2% - до 3,11 млн рублей.