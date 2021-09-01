В СберБанке предсказали отказ россиян от пластиковых карт к 2025 году

Каждый четвертый россиянин открывает новую карту в СберБанке без пластиковой карты, а к 2025 году банковский "пластик" может стать раритетом. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. По его словам, многие россияне на сегодняшний день также отказываются и от наличных денег. По словам Ведяхина, доля полностью безналичных клиентов в настоящему времени выросла почти до половины с примерно 25% в 2014 году. "Что касается обналичивания зарплат - за последние два года объемы обналиченных средств остаются на одинаковом уровне год к году. Причем мы наблюдаем выраженную сезонность спроса на наличные. Например, в декабре он традиционно выше, в январе - ниже", - добавил Ведяхин. Ранее стало известно, что СберБанк пересмотрит минимальный возраст для получения ипотеки и снизит его с 21 года до 18 лет. Снижение возрастного ценза в банке объяснили тем, что все больше молодых клиентов обращаются в банк за кредитами для приобретения недвижимости.