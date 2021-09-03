В Москве обвалился спрос на квартиры

В конце лета на рынке столичной недвижимости зафиксировали падение спроса на вторичное жилье. Москвичи стали приобретать указанный вид квартир в августе 2021 года на треть реже, чем в тот же период 2020-го. Исследование провел департамент «ИНКОМ-Недвижимости», документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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Согласно данным экспертов, по итогам июля спрос на квартиры во «вторичке» снизился на 24 процента в годовом выражении, в августе — на 33 процента. Летом 2020-го многие жители столицы лишились отпуска из-за коронавирусных ограничений и занялись квартирным вопросом, а в 2021-м отмечено уже традиционное снижение активности покупателей. Тенденция отразилась и на среднем сроке экспонирования квартир, в августе он вырос до 64 дней (против 40-44 дней весной).

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По мнению представителей «ИНКОМ-Недвижимость», осенью количество авансов на жилую недвижимость вырастет на одну пятую, но данная динамика вряд ли вызовет обвал стоимости квартир до конца года. Эксперты допускают спад цен на вторичное жилье лишь в два или три процента.

«Если в первой половине года мы легко опережали результаты 2020-го, то сейчас сравнение проводится с теми месяцами, когда активность покупателей жилья была весьма высокой. Прошлым летом ситуация на вторичном рынке недвижимости была аномальной — в "мертвый" сезон спрос начал быстро расти из-за окончания периода самоизоляции, доступной ипотеки, низкой доходности банковских вкладов. Однако мы понимали, что частично это был преждевременный спрос. При обычном развитии событий некоторые покупатели заключили бы сделки гораздо позже», — пояснил директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

Аналитики подчеркивают, что с июня 2020-го до начала сентября 2021-го цена «квадрата» в сегменте вторичного жилья поднялась на 21,8 процента (с 224,7 до 273,7 тысячи рублей). Средняя стоимость квартиры при этом выросла на 13,2 процента (с 13,6 до15,4 миллиона рублей).

«Наш базовый прогноз — стоимость реализации вторичного жилья до конца года особо не изменится. Недвижимость и так подорожала до аномально высокого уровня, и предпосылок для дальнейшего роста цен нет, как бы на это ни надеялись собственники квартир. Еще с прошлого года на вторичном рынке чувствуется недостаток ликвидного и грамотно оцененного предложения, и покупатели часто испытывают сложности с подбором подходящих вариантов. В таких условиях продавцы точно не будут идти на большие уступки», — добавил Шлома.