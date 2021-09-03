Cбер и ООО «Специализированный застройщик «Восточный ЛУЧ» договорились о сотрудничестве

На Восточном экономическом форуме Сбербанк и ООО «Специализированный застройщик «Восточный ЛУЧ» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и директор компании-застройщика Владислав Дарьинский.

В рамках соглашения Сбер намерен оказывать партнёру высокотехнологичное банковское обслуживание, информационную и консультационную помощь. «Специализированный застройщик «Восточный ЛУЧ», в свою очередь, планирует обращаться в банк за финансированием своих проектов.

На первом этапе сотрудничества Сбер рассмотрит возможность финансирования инвестиционной программы партнёра и его нового проекта — ЖК «Победа» во Владивостоке. Мы с партнером рассмотрим возможность подключения компания «Восточный ЛУЧ» к зарплатному проекту банка, а также перспективы использования продуктов и услуг компаний нашей экосистемы, таких как СберЗдоровье, VisionLabs, Segmento и других.