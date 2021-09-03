На ВЭФ подписали соглашение о комплексной жилой застройке Камчатки

"Для нас это болевая точка, потому что сегодня мы фиксируем огромный спрос на новое жилье. Даже виды поддержки, введенные решением президента РФ, например льготная ипотека, не могут удовлетворить этот спрос. Мы комбинируем поддержку со стороны региона, Минвостокразвития и других профильных федеральных органов исполнительной власти. Уверен, что в ближайшее время будет согласована конфигурация двух участков под застройку, на каждом из которых может быть введено до 100 тысяч квадратных метров жилплощади. Для рынка Петропавловска это будет существенным вкладом, что позитивно скажется и на стоимости жилья, и на его доступности", - сказал Солодов.