На ВЭФ подписали соглашение о комплексной жилой застройке Камчатки

Трехстороннее соглашение, подразумевающее реализацию проектов комплексной жилой застройки, в том числе территорий опережающего социально-экономического развития, подписали министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики с властями Камчатки, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
"Ваш регион был одним из пилотных регионов по проекту "Дальневосточный квартал". Губернаторы-дальневосточники подчёркивали, что ДФО нужно качественное новое жильё по доступным ценам. Заключив сегодня соглашение, мы начинаем работу в этом направлении. Надеемся, что в ближайшее время увидим первые результаты реализации конкретных проектов", — сказал первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов считает, что соглашение даст возможность региону существенно расширить жилищное строительство.
"Для нас это болевая точка, потому что сегодня мы фиксируем огромный спрос на новое жилье. Даже виды поддержки, введенные решением президента РФ, например льготная ипотека, не могут удовлетворить этот спрос. Мы комбинируем поддержку со стороны региона, Минвостокразвития и других профильных федеральных органов исполнительной власти. Уверен, что в ближайшее время будет согласована конфигурация двух участков под застройку, на каждом из которых может быть введено до 100 тысяч квадратных метров жилплощади. Для рынка Петропавловска это будет существенным вкладом, что позитивно скажется и на стоимости жилья, и на его доступности", - сказал Солодов.
Первым проектом станет комплексная застройка жилого района Северный в Петропавловске-Камчатском, предусматривающая строительство 110 тысяч квадратных метров жилья, детского сада и школы, а также коммерческой недвижимости, добавили в правительстве.
"Дополнительными территориями, которые могут быть комплексно освоены под жилое строительство в рамках "Дальневосточного квартала", могут стать территории в районе улицы Солнечной и Восточного шоссе, суммарной площадью свыше 90 гектаров. Данные участки позволят реализовать строительство свыше 400 тысяч квадратных метров жилья", - сказали в пресс-службе.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.