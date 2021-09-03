Россиянам предложили бесплатно выдавать землю

В России нужно создать благоприятные условия для собственников для стимулирования строительства домов на селе. Бесплатное предоставление земли может стать одной из таких мер, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на лекции-экскурсии об архитектуре и строительстве, прошедшей в Ульяновске в рамках марафона «Новое Знание». Об этом сообщает ТАСС.

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«Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги», - подчеркнул вице-премьер.

Он заявил о необходимости в создании инфраструктуры, поскольку архитектурный облик сел является важным аспектом.

II Просветительский марафон «Новое Знание» стартовал 1 сентября и продлится до 3 сентября 2021 года в шести городах России. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи и Владивосток.

Как заявил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко, жилищный вопрос в России решат к 2030 году.