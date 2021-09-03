Россиянам предложили бесплатно выдавать землю

В России нужно создать благоприятные условия для собственников для стимулирования строительства домов на селе. Бесплатное предоставление земли может стать одной из таких мер, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на лекции-экскурсии об архитектуре и строительстве, прошедшей в Ульяновске в рамках марафона «Новое Знание». Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги», - подчеркнул вице-премьер.
Он заявил о необходимости в создании инфраструктуры, поскольку архитектурный облик сел является важным аспектом.
II Просветительский марафон «Новое Знание» стартовал 1 сентября и продлится до 3 сентября 2021 года в шести городах России. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи и Владивосток.
Как заявил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко, жилищный вопрос в России решат к 2030 году.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил разрешить проблему к этому сроку. По словам Мутко, квартирный вопрос в России является «вечным» из-за того, что в стране «очень много аварийного фонда, очень много не обеспеченных жильем семей».