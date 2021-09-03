"Гранель" привлекла в Сбербанке 9 млрд рублей на жилой проект в Подмосковье

Сбербанк открыл девелоперу " Гранель " кредитную линию на 9 миллиардов рублей до ноября 2024 года для строительства одного из домов жилого комплекса "Инновация" в Одинцовском округе в Подмосковье , говорится в сообщении банка.

В нем указывается, что на эти средства построят корпус 5 площадью 128,3 тысячи "квадратов". На первом этаже здания разместятся офисы и торговые помещения, а также медицинский комплекс, где будут взрослый и детский блоки, поликлиника восстановительного лечения и стоматологический центр. Объект, расположенный поблизости от инноцентра "Сколково", планируется сдать в четвертом квартале 20223 года.