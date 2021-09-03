Жители Дальнего Востока оформили в Сбере более 127 тысяч договоров рискового страхования с начала года

С начала 2021 года жители Дальневосточного федерального округа (ДФО) оформили в СберСтраховании более 127 тыс. договоров по различным программам, рассказал в ходе Восточного экономического форума первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Самыми распространёнными стали страхование недвижимости, средств на счетах и защита от несчастного случая.

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Наибольшей популярностью у жителей округа пользуются программы страхования недвижимого имущества, куда входит как ипотечное страхование, так и добровольное. За 8 месяцев 2021 года по этим программам было заключено около 65 тысяч договоров. На втором месте — программа «Сбереги финансы», позволяющая защитить средства на банковских картах и счетах Сбера (53 тысячи договоров). Замыкает тройку лидеров программа страхования от несчастного случая «Защита от травм» — девять тысяч договоров.

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Примечательно, что с января по август 2021 года выплаты СберСтрахования по программам страхования недвижимости возросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, самую большую сумму получил житель Еврейской автономной области — более двух миллионов рублей. Из-за паводка пострадали конструктивные элементы его жилья. Крупную выплату получил также клиент СберСтрахования из Благовещенского района Амурской области — около 740 тысяч рублей за пострадавшие конструктивные элементы частного дома после наводнения. Другому клиенту из Хабаровска компания выплатила 566 тысяч рублей за ущерб, нанесённый его дому в связи с паводком.

Дальний Восток — регион, который часто страдает от стихийных бедствий, особенно от наводнений. Поэтому для каждого жителя вопрос защиты жилья и имущества очень важен. Мы надеемся, что в будущем объёмы страхования только возрастут — это поможет клиентам сохранить финансовую стабильность при страховом случае и оперативно восстановить пострадавшее жильё.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка