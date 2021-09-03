С начала года дальневосточники вложили 835 млн рублей в накопительное страхование жизни в Сбере

В 2021 году жители Дальнего Востока направили 835 млн рублей в программы накопительного страхования жизни (НСЖ) дочерней компании Сбербанка СберСтрахование жизни, отметил в ходе Восточного экономического форума первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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Почти половина дальневосточных накопителей (44%) — моложе 45 лет, однако некоторыми программами чаще пользуется старшее поколение. Сберегатели Дальнего Востока моложе, чем в среднем по стране. При этом средняя сумма, которую жители Дальнего Востока хотят отложить на будущее при помощи НСЖ, выросла в этом году до 900 тыс. рублей.

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Самый большой объём взносов в накопительное страхование жизни в 2021 году произвели жители Хабаровского края (20% от общего объёма вложений), Приморского края (19%), Республики Саха (Якутия) (14%).

Самой популярной в 2021 году оказалась программа НСЖ «Семейный актив»: на неё пришёлся 61% от общего объёма вложений. Полис позволяет распорядиться финансами для поддержки близких в будущем и передать капитал детям к определённому возрасту, а также обеспечивает страховую защиту на период действия договора. Эту программу чаще выбирают женщины — в 51% случаев. 43% держателей полисов моложе 45 лет. В 2021 году число людей старше 55 лет, формирующих сбережения при помощи программы, выросло вдвое.

В 2021 году 12% вложений жителей Дальнего Востока в накопительное страхование жизни пришлось на детскую программу «Билет в будущее». Выбор в пользу такого полиса сделал каждый пятый заключивший договор НСЖ в Сбере. Полис позволяет сформировать капитал для оплаты образования или передачи по наследству, пользоваться страховой защитой взрослому и ребёнку, а также использовать сервис по подбору детских образовательных услуг. В 87% случаев программу выбирают женщины. 40% «билетов» с начала года оформили молодые родители до 35 лет, 43% пришлось на мам и пап в возрасте 36–45 лет.

71 млн рублей жители Дальнего Востока с начала года направили в программу НСЖ «Как зарплата». С помощью такого полиса можно создать денежный резерв, а затем получать ежемесячные рентные выплаты (пожизненные или в течение зафиксированного в договоре срока). При наступлении неблагоприятных событий страховая компания производит выплату или полный возврат страховых взносов. Как и в 2020 году, чаще всего (76% от общего количества договоров) копят с этой программой клиенты старше 56 лет. В 63% случаев этот полис для накоплений выбирают женщины.

Сформировать финансовый резерв на различные цели позволяют все программы накопительного страхования жизни от СберСтрахование жизни. Клиенты страховой компании копят на оплату образования, передачу капитала, крупные покупки, пенсию. Как правило, при помощи НСЖ люди формируют накопления в течение 6–10 лет, каждый пятый делает выбор в пользу более долгосрочных стратегий — от 16 лет.

В 2021 году жители Дальнего Востока продолжают вкладывать средства в альтернативные инструменты для формирования сбережений, в том числе в накопительное страхование жизни. Среди преимуществ НСЖ — юридическая защита капитала, возможность получить налоговый вычет и откладывать по чуть-чуть — взносами от 1400 рублей. Цели накоплений могут быть различными — передача финансовой подушки по наследству, защита капитала, пенсия, оплата обучения ребёнка и др. В 2021 году на 100 тыс. выросла средняя сумма, которую дальневосточные клиенты, оформившие НСЖ, планируют накопить, — до 900 тыс. рублей.

Александр Ведяхин