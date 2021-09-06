В Германии назвали условия снятия санкций с «Севпотока-2»

Германия проигнорирует решение Дюссельдорского суда в отношении «Северного потока — 2», если в Европе будет холодная зима. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.
«Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа. Кроме того, есть опасность, что морально и физически устаревшая (об этом сами немцы официально говорят) украинская ГТС даст сбой. И тогда оба „Северных потока“ — первый и второй — станут для Европы спасением», — рассказал он в беседе с MK.RU.
25 августа суд Дюссельдорфа постановил, что «Северный поток — 2» обязан подчиняться газовой директиве Евросоюза, поскольку не был завершен к нужной дате. В Евросоюзе считают, что дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода, возможно, придется продать его, чтобы соответствовать газовой директиве ЕС.
По словам экс-главы австрийской нефтяной компании OMV (партнера «Газпрома») Райнер Зеле, строительство «Северного потока — 2» завершится уже в ближайшие дни.