В Германии назвали условия снятия санкций с «Севпотока-2»

«Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа. Кроме того, есть опасность, что морально и физически устаревшая (об этом сами немцы официально говорят) украинская ГТС даст сбой. И тогда оба „Северных потока“ — первый и второй — станут для Европы спасением», — рассказал он в беседе с MK.RU.