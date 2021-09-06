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В Германии назвали условия снятия санкций с «Северного потока-2»

Ura.Ruиещё 4
34 минуты назад

Германия проигнорирует решение Дюссельдорского суда в отношении «Северного потока — 2», если в Европе будет холодная зима. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.

В Германии назвали условия снятия санкций с «Севпотока-2»
Фото: ТАССТАСС

«Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа. Кроме того, есть опасность, что морально и физически устаревшая (об этом сами немцы официально говорят) украинская ГТС даст сбой. И тогда оба „Северных потока“ — первый и второй — станут для Европы спасением», — рассказал он в беседе с MK.RU.

25 августа суд Дюссельдорфа постановил, что «Северный поток — 2» обязан подчиняться газовой директиве Евросоюза, поскольку не был завершен к нужной дате. В Евросоюзе считают, что дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода, возможно, придется продать его, чтобы соответствовать газовой директиве ЕС.

По словам экс-главы австрийской нефтяной компании OMV (партнера «Газпрома») Райнер Зеле, строительство «Северного потока — 2» завершится уже в ближайшие дни.

Недвижимость,Экономика России,Александр Рар,Газпром,ЕС,Московский комсомолец,
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