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Новые правила переселения из ветхого жилья введут в России

News.ru
1 час назад

Список получателей нового жилья при переселении из ветхого могут расширить в России. В него предлагается включить родителей, детей, бабушек и дедушек, внуков, братьев и сестёр, у которых общие отец и мать, а также усыновителей и усыновлённых, пишут «Известия».

Новые правила переселения из ветхого жилья введут в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поддержать инициативу готов профильный комитет Госдумы. Если это произойдёт, в списке претендентов на новое жильё будут указаны и ближайшие родственники владельцев жилья под снос. По словам авторов идеи, процесс переселения идёт настолько долго, что нуждающиеся не всегда успевают дожить до получения нового жилья.

Наследники, получившие такую квартиру по договору дарения, довольствуются лишь незначительной компенсацией. Законопроект о расширении списка получателей нового жилья при переселении из ветхого может быть рассмотрен обеими палатами в весеннюю сессию. Но при этом подчёркивается, что такая мера может распространяться только на тех граждан, для которых аварийное жильё является единственным.

Ранее сообщалось, что власти разберутся с ситуациями, когда с граждан, переселяемых из ветхого жилья, требуют доплаты. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.
Недвижимость,Владимир Путин,Госдума,газета "Известия",
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