Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 8 месяцев 2021 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

Ключевые факты августа:

Банк заработал чистую прибыль в размере 106,0 млрд руб.

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Физическим и юридическим лицам выдано кредитов почти на 2 трлн руб. Выдан рекордный объем потребительских кредитов – 275 млрд руб., портфель корпоративных кредитов увеличился на 0,4% за месяц.

Средства клиентов увеличились на 2,3% за месяц или на 0,5 трлн руб.

Количество активных клиентов с подписками СберПрайм выросло в 1,6 раза до 2,7 млн.

Заметное влияние на темпы роста бизнеса в августе оказали государственные выплаты на детей. Сбер активно поддержал подготовку к новому учебному году и предложил клиентам выгодные условия на свои сервисы и продукты. Высокий отклик клиентов на эти предложения позволил увеличить количество активных подписчиков СберПрайм до 2,7 млн человек. Был выдан рекордный объём потребительских кредитов, растет спрос на ипотеку - выдано более 237 млрд руб., средства клиентов увеличились на 2,3%. Чистая прибыль Сбербанка за 8 месяцев составила 827,5 млрд руб. при рентабельности капитала 25,4%.

Александра Бурико

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы»

Комментарии по итогам 8 месяцев 2021 года:

Чистый процентный доход по итогам 8 месяцев составил 1 044 млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 11,9%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов и портфеля ценных бумаг.

Чистый комиссионный доход вырос на 16,9% г/г и составил 372,7 млрд руб. Главным драйвером роста остаются операции с банковскими картами и эквайринг, на которые пришлось 72,5% прироста комиссионных доходов.

Операционные расходы увеличились на 10,1% относительно 8 месяцев прошлого года и составили 425,3 млрд руб. На рост повлияли пересмотр заработной платы сотрудников в июле, а также эффект календаризации расходов в 2021 году. Отношение расходов к доходам составило 27,6%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 8 месяцев составили 95,6 млрд руб., что в 4,6 раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии и ограничительных мер. В августе 2021 года Сбер создал резервы в размере 32,2 млрд руб. Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле составил 2,3%.б

Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,7 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 8 месяцев 2021 года превысила 1 трлн руб., увеличившись в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль также выросла в 1,7 раза и составила 827,6 млрд руб.

По итогам августа активы банка выросли на 1,2% и составили 36,2 трлн руб.

За месяц корпоративным клиентам выдано 1,4 трлн руб., с начала года – более 8,7 трлн руб., что выше уровня 8 месяцев прошлого года на 5%. Корпоративный кредитный портфель вырос в августе на 0,4% и на 1 сентября превысил 15,9 трлн руб.

Частным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 520 млрд руб., при этом объем выданных потребительских кредитов стал рекордным за всю историю банка – 275 млрд руб. Выдачи ипотечных кредитов в августе составили 237 млрд руб. Всего по итогам 8 месяцев частным клиентам выдано 3,7 трлн руб., что в 1,6 раза больше, чем год назад. Поддержку высоким темпам розничного кредитования оказывает рост выдач кредитов в цифровых каналах, где сегодня банк выдает 74% потребительских и 48% ипотечных кредитов. Розничный портфель в августе вырос на 2,2% и на 1 сентября составил 9,9 трлн руб.

Совокупный кредитный портфель вырос в августе на 1,1% и составил 25,8 трлн руб. на 1 сентября 2021 года.

Портфель ценных бумаг сократился за август на 0,7% до 5,16 трлн руб. в основном за счет погашения одного из выпусков облигаций федерального займа.

Средства физических лиц увеличились на 0,6% и составили 16,2 трлн руб. Росту средств способствовало зачисление социальных выплат на детей в начале августа. Средства на счетах эскроу продолжают рост на фоне высоких темпов выдачи ипотеки и на 1 сентября составили 1,25 трлн руб.

Средства юридических лиц за август увеличились на 454 млрд руб. или на 5,8% в основном за счет средств на расчетных счетах и на 1 сентября составили 8,3 трлн руб.

Совокупные средства клиентов в августе выросли на 2,3% и составили 24,5 трлн руб.

В августе Сбербанк осуществил два выпуска облигаций совокупным объемом 54 млрд руб.

Базовый и основной капиталы в августе изменились незначительно и составили 3 821 млрд руб. и 3 971 млрд руб. соответственно.

Общий капитал вырос на 84 млрд руб. или 1,7% преимущественно за счет заработанной в августе прибыли.

Достаточность базового и основного капитала на 1 сентября составила 11,24% и 11,68% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, заработанную в период с января по август 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита в соответствии с Положением Банка России 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

Активы, взвешенные с учетом риска*, в августе выросли на 2,2% или на 727 млрд руб. в основном за счет роста кредитного портфеля.

млрд руб1 сен’21*1 авг’211сен’21* /1 авг'211 янв’211 сен’21*/1 янв’21КапиталБазовый3 8213 825-0,11%3 5816,68%Основной3 9713 975-0,11%3 7316,42%Общий4 9244 8401,73%4 6615,65%Достаточность капиталаБазовый Н1.1, мин. 4,5%11,24%11,50%-0,26 п.п.11,19%0,05 п.п.Основной Н1.2, мин. 6,0%11,68%11,95%-0,27 п.п.11,66%0,02 п.п.Общий Н1.0, мин. 8,0%14,47%14,53%-0,06 п.п.14,54%-0,07 п.п.Активы с учетом риска34 03333 3062,18%32 0426,21%