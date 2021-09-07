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Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Конфетти» под Челябинском

Uralpress.Ru
49 минут назад

В Челябинске презентовали концепцию нового жилого комплекса. Проект комплексной застройки будет реализован в партнерстве со Сбербанком.Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, девелопер White Group (до ребрендинга — СК «Икар») начал строительство ЖК «Конфетти» на западе Челябинска. В 20 минутах от центра города будет построено четыре очереди из семи домов с детским садом на 296 мест и единой прогулочной аллеей. Общий объем строительства более 140 тысяч квадратных метров.Концепция ЖК «Конфетти» — это атмосфера праздника. Девелопер White Group планирует создать многофункциональный комплекс с разными сценариями жизни горожан. В комплексе будет реализована единая концепция дворов без машин, организована закрытая территория и безопасные детские и спортивные площадки, выполнят ландшафтный дизайн всего комплекса и прогулочной аллеи.«Проекты компании White Group становятся украшением Челябинска, и мы с радостью поддерживаем строительство нового объекта. Мы работаем с White Group больше четырех лет и участвовали в реализации еще четырех жилых комплексов: ЖК «Территория», ЖК «Вместе», ЖК «Солнечный» и ЖК «Восход-2». Благодаря нашему сотрудничеству тысячи челябинцев переехали в новые квартиры», - прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбера Денис Чугунов.Сбер поддерживает надежных застройщиков региона с помощью проектного финансирования. Это позволяет строительным компаниям выполнить обязательства перед покупателями в полном объеме и в срок. Благодаря проектному финансированию застройщик не зависит от средств дольщиков и объема продаж, поэтому риски получить недострой снижаются к нулю.Кроме того, партнеры Сбера получают выгодные условия и по другим продуктам банка. Например, White Group доступны быстрое и упрощенное принятие решений по финансированию, обслуживание расчетных счетов и счетов эскроу, зарплатный проект, а также небанковские сервисы — помощь в продаже недвижимости, страхование, телемедицина и другие услуги.«От нашего сотрудничества выигрывает и застройщик, который получает возможность реализовать свои объекты без рисков, и покупатели – они могут смело приобретать жилье еще на этапе строительства без страха получить «воздух» вместо квартиры. Поэтому мы продолжим реализовывать с White Group яркие проекты, меняющие Челябинск в лучшую сторону», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбера.

Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Конфетти» под Челябинском
Фото: Uralpress.RuUralpress.Ru
Недвижимость,Сбербанк России,
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