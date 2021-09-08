Кредитную СберКарту признали самой выгодной в России

Кредитную СберКарту признали самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. К такому выводу пришли по итогам исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG. По оценкам экспертов, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте, предоставляя клиентам до 120 дней без процентов по принципу "месяц тратишь-месяц гасишь". Стоит отметить, что обслуживание продукта полностью бесплатно. "В конце августа мы запустили новый флагманский продукт – кредитную СберКарту, в которой учли все самые популярные пожелания потребителей. Так, у карты появился длинный беспроцентный период – 120 дней, который работает максимально понятно и удобно для клиента. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть еще 3 месяца на то, чтобы погасить долг без процентов. Ставка для всех видов операций по карте в категории "Здоровье" и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете рекордно низкая – 9,8%, для всех остальных операций – 17,9%, а кредитный лимит составляет до 1 млн рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты. Кроме того, клиенту не нужно ничего платить за обслуживание и смс-уведомления. Все это делает СберКарту крайне конкурентоспособной, и мы высоко ценим ее признание экспертами Frank RG", - сказал первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин. Специалисты Frank RG во время исследования оценивали кредитные карты по следующим параметрам: стоимость годового обслуживания, программы лояльности, процентные ставки, беспроцентный период, кредитный лимит, график платежей, снятие наличных и инновационные решения. "Одна из целей нашей работы – дать бизнесу ориентиры, как создавать лучшие продукты для своих клиентов. По инициативе Сбербанка мы провели оценку нового карточного продукта — кредитной СберКарты. Мы подтверждаем, что команде крупнейшего банка страны удалось предложить клиентам самый выгодный кредитный продукт в сегменте карт с длительным льготным периодом", - отметил генеральный директор аналитической и консалтинговой компании Frank RG Юрий Грибанов.