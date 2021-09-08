Александр Серов решил срочно продать квартиру в Москве

Певец Александр Серов объявил о срочной продаже своей пятикомнатной квартиры в Москве и пообещал поужинать с покупателем.

Фото: Рамблер Рамблер

Музыкант сообщил в Instagram, что выставил на продажу 145-метровую пятикомнатную квартиру недалеко от Серебряного бора.

«Я прожил в ней много счастливых лет! Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома и вы захотите здесь жить...», - написал Александр Серов.

В объявлении, размещенном на сервисе продажи недвижимости, говорится, что показ квартиры будет производиться всего два дня, 9 и 11 сентября, а 13 сентября жилплощадь будет продана «по цене лучшего предложения». Стартовая цена недвижимости составляет 20 млн рублей.

Квартира Александра Серова занимает половину этажа и состоит из трех объединенных квартир. В ней три санузла, 2 лоджии и 2 балкона. Площадь кухни составляет 24,6 кв. метров, а площадь комнат варьируется от 10,3 кв. метров до 33,8 кв. метров.

Серов пообещал оставить покупателю автограф в договоре и отпраздновать сделку за ужином в ресторане.