Пригожин признался в нехватке денег на жилье

Звездная семейная пара — певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин объяснили причины долгого выбора загородного дома. Представители российского шоу-бизнеса шокировались высоким ценам на коттеджи в Подмосковье , сравнивая их с предыдущими тратами на элитную недвижимость в Дубае и Швейцарии. Подробности интервью опубликовал «Пятый канал» .

Отечественные селебрити уже год не могут определиться с вариантом дома за пределами столицы. Валерия ранее сообщала, что задумалась о недвижимости на природе во время коронавируса, устав от различных ограничений. Пригожин поддержал идею, отметив, что непрерывное нахождение вместе в квартире не идет на пользу отношениям с супругой, возникают конфликты. Пара объездила все Подмосковье, но так и не выбрала объект, который соответствовал бы статусу звезд, из-за нехватки денег при условии отказа от кредита.