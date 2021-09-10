ЖК «ЮгТаун» получил аккредитацию Сбербанка

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «ЮгТаун», который ГК «КВС» возводит в Пушкинском районе Петербурга.

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В рамках программы "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" действует специальная процентная ставка от 0,1% годовых в течение первого года кредитования. Со второго года ставка составит от 5% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Кредит выдается на срок до 30 лет.

Клиенты также могут оформить ипотеку в рамках программы "Господдержка 2020" со ставкой от 0,1% годовых на первый год кредитования. Ставка со второго года составит от 6,05% годовых. Максимальная сумма кредита - 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%. Срок кредита - до 30 лет.

Напомним, Олимпийские кварталы "ЮгТаун" строятся на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. Проект состоит из девяти малоэтажных кварталов: "Греция", "Канада", "Австралия", "Россия", "Норвегия", "Франция", "Швеция", "Англия" и "Нидерланды".