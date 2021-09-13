Дубликат закладной: зачем оформлять и как это сделать

Когда вы оформляете ипотеку, банк берёт вашу недвижимость в залог.
Раньше при оформлении ипотеки выпускалась бумажная закладная — ценная бумага, которая подтверждает, что ваша недвижимость находится в залоге у СберБанка.
Клиент должен был отнести её на регистрацию в Росреестр, а после регистрации — предоставить в банк информацию о месте сдачи закладной.
Но иногда банк не получал информацию о месте сдачи закладной, не мог её получить и в результате — закладная в банке отсутствует.
Если закладной по вашему кредиту в банке нет, вам нужно оформить дубликат закладной
Зачем оформлять дубликат закладной
Дубликат закладной выдается Росреестром при утрате закладной. Он полностью повторяет текст закладной и по сути является её полной копией.
На получение дубликата есть несколько причин:
Это предусмотрено закономВ соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. 102-ФЗ «Об ипотеке» заёмщик обязан в минимально возможные сроки составить дубликат закладной с отметкой на нём «дубликат» и передать его в Росреестр. Оформить дубликат может только клиент, банк это сделать не может — банк может только помочь в оформлении. Это необходимо для снятия обремененияБанк самостоятельно направляет документы на снятие обременения с недвижимости после полного погашения ипотеки. Да, возможно платить кредит нужно ещё не один год, но без закладной снять обременение после выплаты ипотеки будет просто невозможно. Это сэкономит вам времяЕсли вы оформите дубликат сейчас, пока платите кредит, это сэкономит вам время в будущем. Например, если вы захотите выделить долю в недвижимости, заменить созаёмщика. Также вы сможете быстро снять обременение и оперативно выйти на сделку — например, если захотите продать квартиру сразу после погашения ипотеки.
Как оформить дубликат закладной
Войдите в личный кабинет ДомКлик, в раздел «Обслуживание ипотеки» Нажмите на кнопку «Восстановление закладной» и следуйте инструкции Подпишите дубликат закладной и сдайте на регистрацию в Росреестр или МФЦ