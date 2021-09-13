Дубликат закладной: зачем оформлять и как это сделать

Это предусмотрено закономВ соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. 102-ФЗ «Об ипотеке» заёмщик обязан в минимально возможные сроки составить дубликат закладной с отметкой на нём «дубликат» и передать его в Росреестр. Оформить дубликат может только клиент, банк это сделать не может — банк может только помочь в оформлении. Это необходимо для снятия обремененияБанк самостоятельно направляет документы на снятие обременения с недвижимости после полного погашения ипотеки. Да, возможно платить кредит нужно ещё не один год, но без закладной снять обременение после выплаты ипотеки будет просто невозможно. Это сэкономит вам времяЕсли вы оформите дубликат сейчас, пока платите кредит, это сэкономит вам время в будущем. Например, если вы захотите выделить долю в недвижимости, заменить созаёмщика. Также вы сможете быстро снять обременение и оперативно выйти на сделку — например, если захотите продать квартиру сразу после погашения ипотеки.