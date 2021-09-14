Элитные таунхаусы в Подмосковье подорожали на 15%

Средняя стоимость элитного таунхауса в Подмосковье за год выросла на 15% до 46 млн рублей, в сравнении с сентябрем 2020 года. Формат оказался очень востребованным в пандемию – объем сделок с начала 2021 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года в полтора раза, сообщает компания Tweed.

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«Когда на фоне пандемии начали расти цены и ликвидные коттеджи раскупили, состоятельные люди, ограниченные средним бюджетом в 35-50 млн рублей, обратили внимание на таунхаусы. Такая недвижимость очень востребована, поскольку сочетает в себе плюсы коттеджа и удобства квартиры. Особенно – среди людей, которые в пандемию задумались, что надо переехать загород, но подходящего коттеджа не нашли. Кроме того, для некоторых таунхаус – осторожный шаг посмотреть, как живется загородом, потому что на коттеджи средние бюджеты минимум в два раза больше», – прокомментировала директор департамента загородной недвижимости компании Ольга Бахметьева.

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По данным аналитиков, всего в Подмосковье сейчас экспонируется около 215 элитных таунхаусов в 31 коттеджном поселке. За год объем первичного предложения сократился на 30%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, объем вторичного предложения напротив увеличился – на 5%.

По словам Бахметьевой, в последние годы девелоперы предпочитали строить в Подмосковье именно таунхаусы, потому что в сравнении с коттеджами на них проще заработать. У таунхауса ниже себестоимость – он занимает всего 2-3 сотки (а земля загородом дорогая), соответственно для отдельного домовладения нужно меньше площади. Кроме того, на таунхаусы уходит меньше строительных материалов из-за сблокированного типа построек (как минимум одна стена общая), объясняют эксперты.