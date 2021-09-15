В Москве вырос спрос на офисы в деловых районах

В офисах класса А "Москва-Сити" средневзвешенная арендная ставка увеличилась по сравнению с январем 2020 года на 5,4%, достигнув уровня в 38 079 рублей за кв. м в год (без учета операционных расходов и НДС). В Павелецком деловом районе запрашиваемая ставка выросла незначительно - на 0,2%, до 35 199 рублей за кв. м в год. В Белорусском деловом районе средневзвешенная ставка снизилась до 37 624 рубля за кв.м в год. Однако это, скорее, "технический" момент, отмечают эксперты - показатель снизился из-за появления свободных площадей в менее дорогих зданиях класса А. В Ленинградском деловом районе, где остается наибольший объем свободных офисов, осталась практически на прежнем уровне (запрашиваемая ставка аренды класса А снизилась на 0,8% - до 30 210 рублей за кв. м в год).