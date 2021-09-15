"Дом.РФ": инфраструктурные бонды являются прерогативой институтов развития

МОСКВА, 15 сен - РИА Недвижимость. Инфраструктурой в мировой практике занимаются институты развития, а не банки, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе госкомпании "Дом.РФ", комментируя идею Сбербанка допустить госбанки к выпуску инфраструктурных облигаций.

Ранее Сбербанк, как сообщило издание РБК, обратился к Минстрою с предложением расширить количество организаций, которые могут выпускать облигации для финансирования строительства инфраструктуры в регионах. Кредитная организация предлагает разрешить банкам, в которых государству принадлежит более 50%, учреждать собственные специализированные общества проектного финансирования (СОПФ) для привлечения денег за счет размещения облигаций на бирже. Сейчас выпускать инфраструктурные облигации может только специализированная компания, полностью принадлежащая компании "Дом.РФ", либо "иная организация", определенная правительством.

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"Инфраструктура не является банковским продуктом, в мировой практике ей занимаются институты развития. Важно сохранить единое окно как всем банкам, так и регионам для расширения механизма. Выбранная форма СОПФ - это специальная организационная форма, которая создана для финансирования проектов в рамках государственных программ и имеет специальный налоговый статус. В настоящее время создавать СОПФ могут правительство РФ и институты развития, которые являются операторами государственных программ. Например, фабрика проектного финансирования "ВЭБ.РФ" и инфраструктурные облигации "Дом.РФ", - прокомментировали инициативу Сбербанка в компании.

Как отметил ее представитель, текущие правила обеспечивают равный доступ для банков к механизму финансирования инфраструктуры, снижают налоговые риски и вероятность конфликта интересов за счет независимой экспертизы "Дом.РФ" в роли оператора программы, что важно для регионов, где ряд банков занимает доминирующее положение. Дополнительные же инструменты со специальным налоговым статусом только усилят позиции таких банков, что противоречат базовым принципам конкуренции, подчеркнул он.