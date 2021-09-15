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Минстрой готов расширить круг эмитентов инфраструктурных облигаций

РИА Недвижимость
15 сентября 2021

МОСКВА, 15 сен - РИА Недвижимость. Минстрой подготовил законопроект, расширяющий круг организаций, имеющих право выпускать инфраструктурные облигации.

Ранее Сбербанк обратился к Минстрою с предложением расширить перечень организаций, которые могут выпускать облигации для финансирования строительства инфраструктуры в регионах. Как сообщил РБК, кредитная организация предлагает разрешить банкам, в которых государству принадлежит более 50%, учреждать собственные специализированные общества проектного финансирования (СОПФ) для привлечения денег за счет размещения облигаций на бирже.

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В сопроводительных материалах к документу, опубликованному на сайте проектов нормативных актов, указывается, что министерство подготовило поправки к закону о рынке ценных бумаг по результатам совместного заседания вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и главы Сбербанка Германа Грефа, на котором обсуждалась возможность включения в состав учредителей СОПФ коммерческих банков с долей государственного участия в уставном капитале не менее 50%.

Законопроект предполагает, что 100% СОПФ, которые вправе финансировать долгосрочные инвестиционные проекты, могут принадлежать Российской Федерации или госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" либо единому институту развития в жилищной сфере, а также иной организации, определенной правительством РФ. В текущей редакции закона, последний пункт отсутствует, хотя он предусмотрен правилами финансирования строительства объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования. Минстрой предлагает добавить соответствующий пункт в закон о рынке ценных бумаг.

Облигации "Дом.РФ" позволяют финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру в российских регионах. Госкомпания выступает поручителем выпусков ценных бумаг. Полученные от размещения деньги выдаются в виде льготного кредита застройщикам на срок до 20 лет под льготную ставку, обеспеченную субсидией из федерального бюджета. Займы предоставляются под гарантию регионов.

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