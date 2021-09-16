Россиянам предложили зарабатывать на чужих проблемах

Инвестиционная компания А1, входящая в холдинг «Альфа-Групп», создала закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), основным направлением деятельности которого станут вложения в «специальные ситуации», пишет РБК. Таким образом россиянам предложат зарабатывать на чужих проблемах.

А1 специализируется на инвестициях в компании, находящиеся в состоянии корпоративного конфликта, судебных разбирательств или в стадии банкротства, а также в права требования на активы, среди которых необходимые к взысканию. За методы своей работы она неоднократно критиковалась, в том числе Высоким судом Лондона.

Активы из этой же категории составят основу нового ЗПИФа, в который планируется привлечь около миллиарда рублей сторонних инвесторов. Также пайщиком фонда будет выступать сама А1, а управляющей компанией — входящая в «Альфа-Групп» «Альфа-Капитал».