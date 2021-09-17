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Россияне смогут узнать об ипотеках своих близких

Мария Иванова
1 час назад

Росреестр введет новый вид выписки о недвижимости, благодаря которому власти и некоторые частные лица смогут получить информацию об ипотеке, ренте и других ограничениях прав конкретного человека. Об этом рассказала «Российская газета».

Новую выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) начнут давать с 2023 года.

Сейчас информация об ограничениях прав на недвижимость конкретного человека и об обременениях его недвижимости входит в выписку из ЕГРН об объекте недвижимости или об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект.

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Статс-секретарь Росреестра Алексей Бутовецкий объяснил, что пока посмотреть эти данные можно только относительно конкретного объекта.

«С учетом потребности граждан и профессиональных участников рынка мы решили ввести отдельный вид выписки < > о конкретном лице», - объяснил он.

Информация об ограничениях прав относится к сведениям ограниченного доступа, поэтому запросить новую выписку сможет только сам владелец недвижимости, его наследники, руководители органов власти, МФЦ и арбитражные управляющие.

В Росреестре отметили, что выписка будет полезна для отчетности, которую могут запрашивать банки или суды, тем, кто сдает в аренду или продает сразу несколько объектов.

С 1 февраля 2022 года в общедоступную выписку из ЕГРН войдут сведения о признании многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также данные о признании жилого помещения непригодным для проживания.

Благодаря этому любой человек при покупке квартиры сможет запросить выписку из ЕГРН и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести.
Недвижимость,Видео,Алексей Бутовецкий,Росреестр,"Российская газета",
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