Россияне смогут узнать об ипотеках своих близких

Росреестр введет новый вид выписки о недвижимости, благодаря которому власти и некоторые частные лица смогут получить информацию об ипотеке, ренте и других ограничениях прав конкретного человека. Об этом рассказала «Российская газета».

Новую выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) начнут давать с 2023 года.

Сейчас информация об ограничениях прав на недвижимость конкретного человека и об обременениях его недвижимости входит в выписку из ЕГРН об объекте недвижимости или об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект.

Статс-секретарь Росреестра Алексей Бутовецкий объяснил, что пока посмотреть эти данные можно только относительно конкретного объекта.

«С учетом потребности граждан и профессиональных участников рынка мы решили ввести отдельный вид выписки < > о конкретном лице», - объяснил он.

Информация об ограничениях прав относится к сведениям ограниченного доступа, поэтому запросить новую выписку сможет только сам владелец недвижимости, его наследники, руководители органов власти, МФЦ и арбитражные управляющие.

В Росреестре отметили, что выписка будет полезна для отчетности, которую могут запрашивать банки или суды, тем, кто сдает в аренду или продает сразу несколько объектов.

С 1 февраля 2022 года в общедоступную выписку из ЕГРН войдут сведения о признании многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также данные о признании жилого помещения непригодным для проживания.