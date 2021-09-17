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В России предложили ограничить деятельность риелторов

Lenta.ru
49 минут назад

Риелторы в России должны заниматься коммерческой стороной подготовки сделок с недвижимостью, а все правовые вопросы и проверку законности операций стоит оставить только в компетенции нотариусов. Ограничить деятельность агентов по недвижимости предложила Общественная палата (ОП), говорится в сообщении на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

В России предложили ограничить деятельность риелторов
Фото: Юрий Мартьянов / КоммерсантъЮрий Мартьянов / Коммерсантъ

По данным ФНП, общественники 14 сентября направили соответствующие предложения Федеральному собранию, в правительство и органы исполнительной власти.

Как отмечают нотариусы, рост мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости остается острой проблемой в России. Только за прошлый год в стране было совершено более 7,1 тысячи преступлений в этой сфере.

«Обращаясь к недобросовестным или непрофессиональным посредникам и заключая сделки в простой письменной форме, люди теряют единственное жилье, — подчеркнули в ФНП. — А из-за того, что за подобными посредниками законом не закреплено никакой профессиональной ответственности, жертвы их деятельности имеют мизерные шансы на получение компенсации своего ущерба, даже если преступление раскрывается».

В ОП предлагают закрепить правовой статус риелтора и обозначить круг его прав и обязанностей, а также расширить перечень сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению. Кроме того, нужно ввести обязательное лицензирование или сертификацию деятельности риелторов, полагают общественники.

Ранее в Общероссийском народном фронте (ОНФ) заявили, что услуги в сфере недвижимости в России оказывают в общей сложности около 500 тысяч человек. Почти 70 процентов услуг находятся в теневой зоне — «серой» и «черной». Это значит, что риелторы не регистрируются, не трудоустраиваются и не платят налоги.

Недвижимость,Общественная палата России,
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