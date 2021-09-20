Юрист рассказал, почему банк может забрать ипотечную квартиру

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов рассказал, что банки часто устанавливают в ипотечных договорах запрет на сдачу залоговой квартиры в аренду и в случае нарушения имеют право потребовать досрочного погашения кредита. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

Данилов отметил, что если остаток задолженности достаточный и заемщик не может его выплатить, то банковская организация обратит взыскание на предмет залога, то есть заберет квартиру.

"Данное требование договора абсолютно законно - статья 346 ГК России прямо указывает, что стороны в договоре могут предусмотреть любую конструкцию пользования. Более того - та же самая статья ГК говорит о том, что если запрет на использование квартиры посредством передачи третьим лицам был установлен, последствием такого нарушения может стать досрочное истребование кредита", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что банки выставляют подобное требование потому, что арендатор в большинстве случаев менее бережно относился к квартире и имуществу в ней. Чтобы избежать подобного и сохранить квартиру в лучшем состоянии на случай ее вынужденной продажи, банк устанавливает подобный запрет.