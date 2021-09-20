В Москве ужесточили условия аренды квартир

На массовом рынке аренды жилья в Москве спрос на 17 процентов превышает предложение, арендодатели к осени повысили ставки найма в среднем на 7-10 процентов и ужесточили условия для квартирантов, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, в конце августа и сентябре срок сдачи объектов на массовом рынке аренды московского жилья сократился до нескольких дней против двух-трех недель ранее. При этом для особенно ликвидных лотов квартиранты порой находятся за считанные часы, и собственники могут проводить кастинги.

«Квартиранты охотятся за самыми ликвидными и недорогими объектами, в экспозиции остается все меньше предложений, и в условиях активного спроса собственники жилья экономкласса уже не дают скидки и даже не рассматривают возможность торга, напротив, они повышают ставки», — констатируют специалисты.

В настоящее время не более 35 процентов хозяев съемных квартир по запросу арендаторов обновляют или частично заменяют мебель, сантехнику и бытовую технику, устраняют неисправности. В сентябре 2020-го таких было 53 процента.

Возвращаются и некоторые ограничения для арендаторов — по гендерным, возрастным или национальным признакам, семейному положению, составу. На вселение жильцов с маленькими детьми и домашними животными соглашаются не более 20 процентов собственников (прошлой осенью — 49 процентов). Риелторы полагают, что арендодатели станут более лояльными к концу года, когда спрос и ставки вернутся к обычным показателям.