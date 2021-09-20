Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Москве ужесточили условия аренды квартир

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

В Москве ужесточили условия аренды квартир
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На массовом рынке аренды жилья в Москве спрос на 17 процентов превышает предложение, арендодатели к осени повысили ставки найма в среднем на 7-10 процентов и ужесточили условия для квартирантов, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, в конце августа и сентябре срок сдачи объектов на массовом рынке аренды московского жилья сократился до нескольких дней против двух-трех недель ранее. При этом для особенно ликвидных лотов квартиранты порой находятся за считанные часы, и собственники могут проводить кастинги.

«Квартиранты охотятся за самыми ликвидными и недорогими объектами, в экспозиции остается все меньше предложений, и в условиях активного спроса собственники жилья экономкласса уже не дают скидки и даже не рассматривают возможность торга, напротив, они повышают ставки», — констатируют специалисты.

В настоящее время не более 35 процентов хозяев съемных квартир по запросу арендаторов обновляют или частично заменяют мебель, сантехнику и бытовую технику, устраняют неисправности. В сентябре 2020-го таких было 53 процента.

Возвращаются и некоторые ограничения для арендаторов — по гендерным, возрастным или национальным признакам, семейному положению, составу. На вселение жильцов с маленькими детьми и домашними животными соглашаются не более 20 процентов собственников (прошлой осенью — 49 процентов). Риелторы полагают, что арендодатели станут более лояльными к концу года, когда спрос и ставки вернутся к обычным показателям.

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость аренды квартиры в Москве в сентябре достигла 25 тысяч рублей в месяц. Ставка резко выросла — еще в августе она равнялась 20 тысячам рублей. Самая дешевая съемная квартира города расположена в районе Некрасовка (Юго-Восточный округ): это «однушка» на 14-м этаже 17-этажного панельного дома на 2-й Вольской улице.

Недвижимость,Инком-Недвижимость,Lenta.ru,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители