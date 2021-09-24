Полицейский выдумал банду чёрных риелторов, чтобы отнять у москвички 2,5 млн рублей

Сотрудник уголовного розыска отдела «Западное Дегунино» вымогал у молодой женщины миллионы рублей, обещая защитить москвичку от банды чёрных риелторов, которой на самом деле не существовало. Сначала злоумышленник хотел выманить у женщины 8 млн рублей, но, получив отказ, снизил требования в три раза. Россиянка согласилась дать деньги и затем сдала оборотня в погонах коллегам-полицейским.

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Как рассказало издание «Московский комсомолец», молодая женщина получила в наследство квартиру от умершей пожилой соседки и делала в ней ремонт. Вскоре у неё возникли проблемы с рабочими, которые некачественно установили натяжной потолок в одной из комнат. Хозяйка потребовала вернуть предоплату, но строители отказались.

Тогда жительница российской столицы пожаловалась на недобросовестных ремонтников в полицию. После вмешательства силовиков деньги ей вернули, но мучения на этом не закончились. Один из оперативников рассказал женщине о якобы организованной на неё охоте банды чёрных риелторов. Он пообещал «решить вопрос» за 8 млн рублей. Когда она отказала, оборотень в погонах снизил сумму до 2,5 млн рублей.

Россиянка согласилась заплатить, но заподозрила неладное и рассказала полиции об их коллеге-вымогателе. При передаче денег вымогателя задержала служба собственной безопасности Северного округа. На силовика завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.