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Ставка по ипотеке в России обновила максимум с апреля 2020 года

РИА Недвижимостьиещё 2
30 сентября 2021

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в августе выросла на 0,11 процентного пункта - до 7,78%, обновив максимум с апреля прошлого года, следует из анализа данных ЦБ РФ, проведенного РИА Новости.

Ставка по ипотеке обновила максимум с апреля 2020 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Количество выданных в августе кредитов осталось практически на уровне прошлого месяца: 150,8 тысячи ссуд против 151,4 тысячи в июле. При этом их объем за месяц вырос на 1,4% - до 439 миллиардов рублей.

Ипотечный портфель кредитных организаций в прошлом месяце вырос на 1,7% - до 10,95 триллиона рублей. Средний срок ипотеки вырос почти на два месяца - до 244,6 месяца, или 20 лет и 4 месяцев.

Недвижимость,Ставки по ипотеке,Ипотека,Центральный банк России,РИА Новости,
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