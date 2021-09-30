Ставка по ипотеке обновила максимум с апреля 2020 года

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в августе выросла на 0,11 процентного пункта - до 7,78%, обновив максимум с апреля прошлого года, следует из анализа данных ЦБ РФ, проведенного РИА Новости.

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Количество выданных в августе кредитов осталось практически на уровне прошлого месяца: 150,8 тысячи ссуд против 151,4 тысячи в июле. При этом их объем за месяц вырос на 1,4% - до 439 миллиардов рублей.