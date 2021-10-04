Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки при получении дополнительной суммы

Напомним, в СберБанке вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.

Николай Васёв Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка На протяжении года мы последовательно улучшали условия рефинансирования ипотеки. В ноябре 2020 года запустили рефинансирование на новостройки, в феврале 2021 — на апартаменты. В марте увеличили максимальную сумму рефинансирования с 9,5 до 30 млн рублей и 85% стоимости объекта, а в сентябре дали возможность рефинансировать ипотеку, которая уже была рефинансирована. Теперь клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков по сниженной ставке в один платеж и снизить финансовую нагрузку.