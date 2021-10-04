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Москва вошла в топ-5 городов мира по росту цен на жилье

Лера Букина
1 час назад

Москва заняла пятую строчку в мировом рейтинге роста цен на жилье Global Residential Cities Index по итогам второго квартала 2021 года. При этом во втором квартале 2020 года столица России занимала 92-е место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международной консалтинговой компании Knight Frank.

Москва вошла в топ-5 городов мира по росту цен на жилье
Фото: ТАССТАСС

«Москва за год преодолела 87 строк рейтинга - позиция столицы скорректировалась с 92-го места во втором квартале 2020 года (+2,4%) на пятое в аналогичный период текущего года (+28,8%). В квартальной динамике разрыв показателей не так заметен: в первом квартале 2021 года город находился на седьмой строчке с ростом цен на 22,4%», – сказано в сообщении компании.

Санкт-Петербург попал в первую десятку рейтинга. По итогам второго квартала он расположился на восьмой строчке, а в 2020 году занимал пятое место. Цены на жилье там выросли на 26,7%.

Эксперты отметили, что жилье подорожало в 139 из 150 анализируемых городах мира. Среднегодовой рост стоимости жилья составил 9,8%.

Возглавил рейтинг канадский Галифакс, который ранее занимал 10-ю строчку. По итогам второго квартала жилье в этом городе выросло в цене на 30,8%. Турецкий Измир, прошлогодний лидер рейтинга, теперь занимает второе место с показателем 30%. На третьей строчке – столица Южной Кореи Сеул (30%), на четвертой – американский город Финикс (29%).

Ранее сообщалось, что в топ-5 рейтинга городов с наибольшей долей квартир на первичном и вторичном рынках, а также загородного жилья стоимостью до 500 тысяч рублей включены Омск (доля таких сделок достигает 32%), Волгоград (23,4%), Челябинск (15%), Новосибирск (12%), Воронеж (5,3%) и их пригороды.

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