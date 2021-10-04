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Россиянам рассказали об опасности маленьких квартир

Вероника Полынина
28 минут назад

Проживание в микроапартаментах вредно для психики, заявила «Известиям» эксперт по недвижимости, владелец АН «ТрендХаус», психолог Ксения Аверс, комментируя новость о появлении на рынке недвижимости в Москве жилых помещений площадью до 10 квадратных метров.

Россиянам рассказали об опасности маленьких квартир
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Аверс, микрожилье впервые появилось в Москве в 2014 году. Сначала его предлагали частные компании, а сейчас тенденцию подхватили крупные застройщики.

Эксперт считает, что микроквартиры – это полная альтернатива комнатам в коммуналках, но с независимостью от соседей. Она отметила, что такую недвижимость покупают студентам, родителям-пенсионерам, а также приобретают для сдачи в аренду.

Психолог уверена, что через два года жизни в такой квартире может появиться депрессия. При этом, если человек приходит в апартаменты «только спать», это «неплохой вариант».

Россияне бросились скупать жилье в московских новостройках

Для семьи микроапартаменты не подходят категорически – не зря раньше была санитарная норма в 8 квадратных метров на человека, предупредила специалист.

Аверс также допустила, что при застройке больших площадей микрожильем могут образовываться гетто, где проживает асоциальный контингент.

Ранее сообщалось, что на рынке новостроек Москвы впервые появились микропартаменты. В частности, такое жилье можно найти в районе Вешняки.

Недвижимость,газета "Известия",
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