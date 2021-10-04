Россиянам рассказали об опасности маленьких квартир

Проживание в микроапартаментах вредно для психики, заявила «Известиям» эксперт по недвижимости, владелец АН «ТрендХаус», психолог Ксения Аверс, комментируя новость о появлении на рынке недвижимости в Москве жилых помещений площадью до 10 квадратных метров.

По словам Аверс, микрожилье впервые появилось в Москве в 2014 году. Сначала его предлагали частные компании, а сейчас тенденцию подхватили крупные застройщики.

Эксперт считает, что микроквартиры – это полная альтернатива комнатам в коммуналках, но с независимостью от соседей. Она отметила, что такую недвижимость покупают студентам, родителям-пенсионерам, а также приобретают для сдачи в аренду.

Психолог уверена, что через два года жизни в такой квартире может появиться депрессия. При этом, если человек приходит в апартаменты «только спать», это «неплохой вариант».

Для семьи микроапартаменты не подходят категорически – не зря раньше была санитарная норма в 8 квадратных метров на человека, предупредила специалист.

Аверс также допустила, что при застройке больших площадей микрожильем могут образовываться гетто, где проживает асоциальный контингент.