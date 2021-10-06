Россияне переориентировались на готовое жилье

Аналитики раскрыли главные причины, из-за которых россияне любят путешествия — большинство (36 процентов) отправляются в поездки ради смены обстановки. Об этом стало известно из опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным аналитиков, каждый пятый респондент (19 процентов) отправляется в поездку, чтобы отдохнуть от работы.

Для 16 процентов россиян поездки в другие страны и города — это возможность прикоснуться к незнакомой культуре и традициям, еще 11 процентов путешествуют ради познавательных экскурсий.

Восемь процентов опрошенных путешествуют с целью оздоровиться, для трех процентов стимулом является необычная местная кухня. Еще по два процента россиян на вопрос «Зачем вам путешествия?» ответили «познакомиться с новыми людьми» и «пообщаться с иностранцами, подтянуть язык».