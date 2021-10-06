Заключенных могут отправить на московские стройки

Глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что городские власти пока не планируют привлекать заключенных к работе на стройках, но допускают такой сценарий. Об этом сообщает ТАСС.

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Загрутдинов рассказал, что московские власти будут следить за тем, как развивается тенденции по привлечению заключенных к строительству в разных регионах России.

«Будем смотреть, анализировать, при необходимости, может, тоже примем участие, но на сегодняшний день пока у нас таких наработок нет. Мы пока справляемся своими силами», - подчеркнул он.

Глава ФСИН Александр Калашников ранее предложил создавать исправительные центры для осужденных на базе крупных строек, которым не хватает рабочих.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», - подчеркивал он.

Летом 2021 года стало известно, что осужденные будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали (БАМа) в Хабаровском крае.

Такое соглашение подписали начальник регионального управления ФСИН Юрий Дорохин и глава «УК Бамстроймеханизация» Александр Чернояров. Стороны намерены создать специальный исправительный участок и организовать трудоустройство людей, осужденных к принудительным работам.