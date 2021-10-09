Риелторы назвали способ выгодно сдать квартиру

Максимально возможную выгоду может принести сдача в аренду дешевой квартиры после косметического ремонта. Такое мнение в интервью URA.RU высказали эксперты по рынку жилья.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если человек планирует извлекать доход из недвижимости, рекомендуем купить квартиру в самом убитом состоянии, максимально дешево и сделать там ремонт недорогой, но полностью законченный», - посоветовал риелтор Алексей Силантьев.

Он добавил, что в таком жилище должны присутствовать стиральная машина и холодильник, а также недорогая, но новая мебель. По его словам, при таких стартовых условиях недвижимость будет в течении 10 лет приносить стабильный доход от сдачи внаем. Причем стоимость аренды такого жилья будет максимально возможной, считает он. Квартир такого типа на рынке крайне мало. Поэтому они пользуются максимальным спросом, считает Силантьев.

«Если бабушкин ремонт, но квартира чистая, — то есть, старенькие обои, мебель, — нужно понимать, на какой срок вы планируете сдавать. Затраты на ремонт могут не окупиться в ближайшие несколько лет», - предостерег член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

При этом специалист отметил, что ремонтировать квартиру, которую сдают в аренду, не всегда выгодно. Даже недорогой косметический ремонт и закупка новой мебели в квартиру эконом-сегмента вынудят потратить порядка 600 000 рублей.