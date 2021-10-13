Предложение «Единой России» о продлении «дачной амнистии» до 2031 года поддержали в Государственной думе РФ. Об этом сообщили в telegram-канале партии.

«После принятия законопроекта воспользоваться упрощенным порядком оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома, построенные до 14 мая 1998 года можно будет еще в течение 5 лет. Право на дом и землю под ним будет оформляться одновременно, как при „гаражной“ амнистии», — сказано в сообщении ЕР.

Отмечается, что воспользоваться правом упрощенного оформления также смогут наследники предыдущих владельцев. В случае принятия законопроекта граждане, у которых есть право пожизненно наследуемого владения участками, будут автоматически признаваться собственниками в силу закона.

Ранее продлить «дачную амнистию» предложил депутат Павел Крашенинников. По его словам, благодаря нововведениям будут легализованы жилые дома, построенные до того, как начал работать Градостроительный кодекс РФ. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» на 5 лет, пишет «Национальная служба новостей».