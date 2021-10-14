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Квартиры в Москве признали переоцененными

Lenta.ruиещё 3
7 часов назад

На московском рынке жилья нет риска возникновения ценового пузыря, свидетельствует отчет, подготовленный аналитиками швейцарского банка UBS. Результаты исследования публикует агентство «Прайм».

Квартиры в Москве признали переоцененными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики изучили цены на жилье в 25 крупнейших городах мира и пришли к выводу, что риски возникновения ценовых пузырей наиболее велики на рынках недвижимости Франкфурта-на-Майне, Торонто и Гонконга, а также Мюнхена, Цюриха, Ванкувера, Стокгольма, Амстердама и Парижа.

В Москве такого риска нет, но дисбаланс на рынке жилья увеличивается, квартиры в российской столице переоценены, признали эксперты. В Москве и Стокгольме за последние четыре квартала зафиксированы самые высокие темпы роста цен на недвижимость. По данным UBS, c середины 2020-го до середины 2021-го реальные цены на жилье в Москве увеличились на 20 процентов. Резкий рост стоимости московских квартир объясняется запуском льготной ипотеки, увеличением затрат на строительство.

Ранее аналитики заявили, что до конца 2021 года на московском рынке жилья будет наблюдаться заморозка цен, а в дальнейшем, если застройщики выдержат сокращение спроса и удержат стоимость «квадрата», можно будет ожидать подъема и вторичного рынка. Если девелоперы начнут снижать цены, стоимость вторичного жилья останется на нынешнем уровне, предположили они.

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