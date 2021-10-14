Квартиры в Москве признали переоцененными

На московском рынке жилья нет риска возникновения ценового пузыря, свидетельствует отчет, подготовленный аналитиками швейцарского банка UBS. Результаты исследования публикует агентство «Прайм».

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Аналитики изучили цены на жилье в 25 крупнейших городах мира и пришли к выводу, что риски возникновения ценовых пузырей наиболее велики на рынках недвижимости Франкфурта-на-Майне, Торонто и Гонконга, а также Мюнхена, Цюриха, Ванкувера, Стокгольма, Амстердама и Парижа.

В Москве такого риска нет, но дисбаланс на рынке жилья увеличивается, квартиры в российской столице переоценены, признали эксперты. В Москве и Стокгольме за последние четыре квартала зафиксированы самые высокие темпы роста цен на недвижимость. По данным UBS, c середины 2020-го до середины 2021-го реальные цены на жилье в Москве увеличились на 20 процентов. Резкий рост стоимости московских квартир объясняется запуском льготной ипотеки, увеличением затрат на строительство.