Набиуллина назвала условия появления доступного жилья в России

Доступное жилье появится в России, когда начнут расти доходы населения, снижаться стоимость жилья и ипотеку смогут взять все. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в интервью Youtube-каналу «Фанимани».
«Во-первых, чтобы доступное жилье было необходим рост доходов населения, которое сможет позволить себе взять кредит. Дело не в уровне процентной ставки. Даже при околонулевых ставках кредит на покупку жилья это большая сумма, которую придется выплачивать из будущих доходов. Во-вторых, необходимо снижение стоимости жилья. И правительство сейчас работает над этим — пытается снизить количество разрешений и согласований, которые также отражаются на цене кредитных ресурсов для тех же застройщиков к примеру. В-третьих, конечно же, доступность ипотеки. Эти три параметра должны идти вместе», — пояснила Набиуллина.
Если ипотека растет слишком быстрыми темпами, а доходы населения не поспевают то, это чревато тем, что люди с недостаточным уровнем доходов будут брать ипотечные кредиты.
«А мы знаем, к счастью, не по своей истории, а других стран, к чему это может приводить», — отметила глава ЦБ.
Также по словам Набиуллиной, «доля просрочки в ипотеке не говорит о ее качестве».
«Это лишь один из показателей, который помогает идентифицировать проблемы. А мы их не ждем, нас интересуют другие показатели, которые характеризуют будущие качества ипотечных кредитов — соотношение первоначального взноса к займу и уровень долговой нагрузки человека, желающего его взять. И здесь очень важно, чтобы рост ипотеки был сопоставим с ростом доходов. Почему? На мой взгляд ошибочно мерят ипотеку к ВВП. Тут нужно смотреть на ВВП на душу населения и проникновение ипотеки», — подчеркнула Набиуллина.
В заключение глава ЦБ добавила, что массового изъятия жилья или дефолтов по ипотеке в России не ожидается.