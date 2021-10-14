Набиуллина назвала условия появления доступного жилья в России

«Это лишь один из показателей, который помогает идентифицировать проблемы. А мы их не ждем, нас интересуют другие показатели, которые характеризуют будущие качества ипотечных кредитов — соотношение первоначального взноса к займу и уровень долговой нагрузки человека, желающего его взять. И здесь очень важно, чтобы рост ипотеки был сопоставим с ростом доходов. Почему? На мой взгляд ошибочно мерят ипотеку к ВВП. Тут нужно смотреть на ВВП на душу населения и проникновение ипотеки», — подчеркнула Набиуллина.