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Названы районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье

Москва24иещё 5
37 минут назад

Основатель IT-компании Realiste, занимающейся оценкой и покупкой недвижимости онлайн, Алексей Гальцев рассказал, что сильнее всего цены на вторичное жилье в Москве завышены около станции метро "Тульская", Ломоносовского проспекта, в районах Строгино, Крылатское и Пресненский

Названы районы Москвы с завышенными ценами на квартиры
Фото: depositphotos/photographee.eudepositphotos/photographee.eu

По словам эксперта, соответствующее исследование показало, что цена за квадратный метр там превышает среднюю стоимость в аналогичных районах, поэтому, подчеркнул он, продажа квартир здесь будет максимально прибыльным вариантом.

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"Превышение справедливой цены рассчитывалось из сравнения стоимости квартир в домах похожего качества, аналогичной транспортной доступности и идентичных по наполнению районах, – приводит слова Гальцева РИА Недвижимость.

В частности, в районе метро Тульская вторичное жилье переоценено на 15 процентов (379,5 тысячи рублей за квадратный метр), в районе Ломоносовского проспекта – на 13 процентов (511,4 тысячи рублей), Строгино – на 11 процентов (264,8 тысячи рублей), а в Крылатском и на Пресне – на 10процентов (347,5 и 547 тысяч соответственно). В Realiste считают, что в ближайшее время люди начнут активно переезжать в нецентральные районы с гуманными ценами, которые имеют хорошо развитую инфраструктуру.

"До пандемии наиболее привлекательными для жизни районами Москвы считались центральные оживленные локации, из которых можно быстро добраться до офисных центров. Затем в связи с пандемией и удаленкой вектор приоритетов в жилой недвижимости сменился, &lt;...&gt;. В результате люди стали чаще покупать квартиры на окраинах, в более спокойных, доступных по цене", – подчеркнул Гальцев.

По словам эксперта, наиболее перспективными районами для переезда являются станция метро Дмитровская и бульвар Рокоссовского, локация Марьино-Братиславская, проспект Мира и подмосковные Люберцы.

Гальцев отметил, в этих районах нет дефицита предложения, но в то же время уровень инфраструктуры приближается к показателям более дорогих локаций.

Ранее аналитики выяснили, что из-за растущего спроса на бюджетное жилье стоимость аренды квартир в Москве к концу текущего года увеличится на 10 процентов. По словам экспертов, спрос на аренду квартир стал восстанавливаться летом 2021 года. Стоимость аренды на дешевые однокомнатные, двухкомнатные квартиры и апартаменты выросла до 10 процентов в сравнении с прошлым летом, а цена более дорогих объектов недвижимости практически не изменилась.

Недвижимость,РИА Новости,
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