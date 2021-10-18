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Жилье в России стало недоступнее

Алиса Селезнёва
1 час назад

По итогам прошлого года в России впервые за 12 лет сократилась доступность недвижимости. Об этом свидетельствуют данные фонда «Института экономики города» (ИЭГ), которые приводит «Коммерсант».

В 2020 году коэффициент доступности жилья (время, за которое семья, состоящая из трех человек, может накопить на покупку жилой недвижимости площадью около 54 кв. м, откладывая все доходы) составил 3,33 года. Это значение оказалось выше на 5,7%, чем в допандемийном 2019 году.

Заметнее всего новостройки подорожали в Северной Осетии (на 30%), Амурской области (на 25%) и Республике Алтай (на 20%). При этом сложнее всего купить недвижимость москвичам. В столице коэффициент доступности жилья составляет 4,5 года. И только 41,2% москвичей могут позволить себе купить квартиру.

По данным ИЭГ, быстрее всего накопить жилье могут житель Брянской, Псковской и Архангельской областей. В этих регионах коэффициент доступности оценивается в 2,2–2,3 года.

Названы районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье

Эксперты связывают снижение доступности жилья для россиян с запущенной в прошлом году программой льготной ипотеки, которая подстегнула спрос на недвижимость и привела к росту цен из-за низкого объема предложения на рынке. В свою очередь девелоперы не видят перспектив заметного снижения цен на квартиры.

В 2020 году в России заработала программа субсидирования льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. По данным АО «Дом.РФ» и Frank RG, в 2020 году было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Количество выданных ипотек за год выросло на 35%, в денежном выражении - более чем на 50%. При этом эксперты предупреждали о риске роста «пузыря» на рынке ипотечного кредитования.

С 1 июля 2021 года были изменены параметры госпрограммы по субсидированию ипотеки: урезан максимальный размер кредита (с 6 - 12 млн в зависимости региона до 3 млн рублей) и повышена ставка (до семи процентов). Позже средняя ставка достигла 7,67 процента. По данным ЦИАН, в течение первого месяца после обновления условий программы спрос на новостройки упал и вернулся на уровень 2019 года. При этом глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, сообщила, что за полтора года с начала пандемии цена квадратного метра выросла на 39%.
Недвижимость,Видео,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Совет Федерации,
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