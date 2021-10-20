Сбер сократит срок принятия решений о кредитовании застройщиков с апреля 2022 года

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сбер планирует принимать решения о кредитовании застройщиков за пять дней с апреля 2022 года. Об этом сообщил в среду вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов на XV Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

"У нас есть инициатива, которую мы запустим в апреле 2022 года. Мы хотим принимать решение [о кредитовании застройщиков] за пять дней, решение за пять дней вместо двух месяцев", - сказал он.

Подача заявки и обмен документами будут происходить в онлайн-режиме, а подготовка основных условий сделки - за один день.