Сбер сократит срок принятия решений о кредитовании застройщиков с апреля 2022 года

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сбер планирует принимать решения о кредитовании застройщиков за пять дней с апреля 2022 года. Об этом сообщил в среду вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов на XV Московском форуме лидеров рынка недвижимости.
"У нас есть инициатива, которую мы запустим в апреле 2022 года. Мы хотим принимать решение [о кредитовании застройщиков] за пять дней, решение за пять дней вместо двух месяцев", - сказал он.
Подача заявки и обмен документами будут происходить в онлайн-режиме, а подготовка основных условий сделки - за один день.
По словам Бессонова, за девять месяцев 2021 года число одобренных заявок на финансирование застройщиков в Сбере выросло на 40% по сравнению с прошлым годом и достигло 1,1 тыс. заявок. Всего в Сбер за январь-сентябрь 2021 года поступило 1,5 тыс. заявок на финансирование от застройщиков, что на 35% превышает показатель 2020 года. Портфель Сбера в жилой недвижимости за год вырос почти в два раза и в октябре превысил 1,5 трлн рублей, отметил Бессонов.