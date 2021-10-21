Москвичам выписали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушения мер по COVID

Жителям Москвы выписали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушения мер по COVID-19 с начала года. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, москвичам выписали штрафов на общую сумму около 107 миллионов рублей. Всего с начала 2021 года было составлено 5105 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение требований, направленных против распространения коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Москве усилили контроль за соблюдением COVID-ограничений в торговых центрах, фитнес-залах, кино, концертных залах и на стадионах. В период с 11 по 17 октября сотрудники ведомства обследовали 33 объекта в Москве, из них в 12 объектах выявили нарушения.