Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.46
Войти в почту

Москвичам выписали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушения мер по COVID

Lenta.ruиещё 3
8 часов назад

Жителям Москвы выписали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушения мер по COVID-19 с начала года. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Москвичам выписали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушения мер по COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, москвичам выписали штрафов на общую сумму около 107 миллионов рублей. Всего с начала 2021 года было составлено 5105 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение требований, направленных против распространения коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Москве усилили контроль за соблюдением COVID-ограничений в торговых центрах, фитнес-залах, кино, концертных залах и на стадионах. В период с 11 по 17 октября сотрудники ведомства обследовали 33 объекта в Москве, из них в 12 объектах выявили нарушения.

С 25 октября в Москве ужесточат антикоронавирусные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Они будут действовать до 25 февраля 2022 года. Москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, а доля вакцинированных в сфере услуг должна вырасти до 80 процентов.

Недвижимость,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители