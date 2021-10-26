Стала известна средняя стоимость аренды квартиры в Москве

«На рынке долгосрочной аренды наблюдается существенный прирост цен — с лагом по времени рынок стал отыгрывать отставание в ценовой динамике в сравнении с сегментом купли-продажи», — рассказала она, уточнив, что средние показатели посуточной аренды за год возросли почти на четверть. Таким образом, средняя ставка составила 3830 рублей за сутки.