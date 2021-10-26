Стала известна средняя стоимость аренды квартиры в Москве

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице в октябре текущего года составила 42 тысячи рублей. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на аналитического эксперта Викторию Кирюхину.
«На рынке долгосрочной аренды наблюдается существенный прирост цен — с лагом по времени рынок стал отыгрывать отставание в ценовой динамике в сравнении с сегментом купли-продажи», — рассказала она, уточнив, что средние показатели посуточной аренды за год возросли почти на четверть. Таким образом, средняя ставка составила 3830 рублей за сутки.
По Московской области средняя помесячная аренда выросла на 17 процентов и составила 29 тысяч рублей. Средняя ставка выросла на 23 процента и дошла до 2880 рублей в сутки.
Ранее россиянам рассказали о правилах подготовки квартиры к продаже. По данным экспертов, для начала следует провести генеральную уборку помещения, так как чистая квартира, даже без дизайнерского ремонта, будет выглядеть привлекательнее.