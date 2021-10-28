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Группа "ПИК" возглавила рейтинг крупнейших застройщиков России по версии Forbes

ТАССиещё 2
4 часа назад

Крупнейшими застройщиками в России, по версии журнала Forbes, стали ГК "ПИК", ГК "Донстрой" и Capital Group.

Назван крупнейший застройщик России
Фото: ТАССТАСС

"Forbes во второй раз составил рейтинг крупнейших застройщиков в трех категориях: массовое жилье, жилье бизнес-класса и элитное жилье. За год пандемии выручка девелоперов выросла минимум на четверть", - отмечено в сообщении, опубликованном в четверг Forbes.

Категорию массовое жилье возглавила ГК "ПИК" с выручкой 294,5 млрд рублей за 2020 год и 166,3 млрд за I и II кварталы 2021 года. В нее также вошли ГК "ФСК", Группа "ЛСР", ГК "Гранель", Setl Group, Группа "Эталон", Группа "Самолет", ГК "А101", "РГ-Девелопмент" и ГК "Главстрой".

В категории жилье бизнес-класса лидером стала ГК "Донстрой" с выручкой 120,7 млрд рублей за 2020 год и 67,8 млрд рублей за I и II кварталы 2021 года. Остальные места в категории распределили MR Group, ГК "Инград", ГК "Пионер" и ГК "Кортрос".

Компания Capital Group заняла первое место в категории элитное жилье, ее выручка составила 42 млрд рублей в 2020 году и 21,2 млрд рублей в I и II кварталах 2021 года. Также в этой категории оказались девелоперские компании Vesper, Интеко, Ant Development и группа RBI.

Рейтинг был составлен на основании сумм выручки за 2020 год и первое полугодие 2021 года. Forbes использовал для рейтинга данные, предоставленные компаниями, и оценки исследовательских центров ЦИАН и Dataflat.

Недвижимость,Группа компаний ПИК,ЦИАН,Forbes,
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