Как купить квартиру сейчас, чтобы не пожалеть в будущем

При выборе квартиры покупатели чаще всего руководствуются своими текущими потребностями и пожеланиями. Эксперты Домклик рассказали, как выбрать квартиру на перспективу, чтобы недвижимость стала инвестицией в будущее всей семьи.

Фото: Журнал ДомКлик Журнал ДомКлик

Вы выбираете не квадратные метры, а условия жизни

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У Николая одним из критериев выбора новостройки для покупки было наличие детского сада на территории, ведь в семье подрастает двухлетний сын Сережа. Однако, когда проект был закончен, выяснилось, что на месте обещанного садика откроется торговый центр. В итоге родителям пришлось возить ребенка в детсад, который находился в нескольких кварталах от их дома.

Наличие парка, школы или детского сада, аптеки, супермаркета рядом создают вам необходимый уровень комфорта. Когда всё в шаговой доступности, вы экономите самое ценное — своё время, которое вам точно никто не вернёт. Особенно мы это оценили в период всеобщей самоизоляции.

Присутствие в плане новостройки объектов инфраструктуры вовсе не гарантирует их наличие в том виде, в котором они заявлены изначально. Конечно, в худшем варианте их может и не быть вовсе.

Что делать?

Чтобы квартира радовала как в момент покупки, так и в долгосрочной перспективе, внимательно изучите самого застройщика. Важно понимать, какие проекты девелопер уже реализовал, все ли обещания соответствуют действительности. Посмотрите как можно больше отзывов в интернете.

Если выбираете вторичку, тщательно изучите район. Если вы активно занимаетесь спортом, узнайте, есть ли поблизости фитнес-центры, стадионы, обустроенные беговые дорожки и уличные тренажеры. Если у вас ребенок или вы планируете детей — проверьте, есть ли поблизости школы, детские сады и насколько они укомплектованы. Немаловажным является наличие поблизости поликлиники.

Также постарайтесь выяснить перспективу строительных работ рядом с домом. Иначе, возможно, вместо живописного сквера из окна вы вскоре будете видеть стройку.

Посчитайте время пути до мест вашего ежедневного посещения: учебы, работы и т.д. Владельцам личного автотранспорта стоит заранее оценить состояние транспортной загруженности на дорогах.

Вам всегда будет важно чувствовать себя в безопасности

В семье Фроловых трое детей. Старший часто забирает младших из детского сада, гуляет с ними во дворе, сам ходит за покупками в ближайший супермаркет. Поэтому как только Сергей увидел объявление о строительстве ЖК с системой охраны территории, они с женой всерьез им заинтересовались. Но, внимательно прочитав документы, поняли, что система безопасности не входит в окончательную стоимость квартиры, а оплачивается дополнительно.

Действительно, застройщик не обязан обеспечивать охрану территории жилого комплекса. Либо услуги охранных организаций могут оплачиваться отдельно.

Однако в условиях высокой конкуренции застройщики вынуждены продумывать каждую деталь и создавать современный продукт, максимально отвечающий понятию безопасного жилья.

Что делать?

Ваш новый дом — ваша крепость. И здесь вы должны чувствовать себя комфортно, спокойно и безопасно.

Уделите время изучению уровня преступности в районе. Все подробные статистические данные и исследования по этой теме публикуются и регулярно обновляются на специализированных сайтах.

Узнайте, нет ли поблизости свалок и вредных предприятий.

Закрытая территория, консьерж, видеонаблюдение, домофон, ресепшн-стойки во входных группах — в зависимости от класса недвижимости список условий расширяется.

Выбирая между ценой и надежностью жилья, не стоит экономить. Разницу в стоимости квартир в один миллион рублей по уровню комфорта вы ощутите сразу, но ваш ежемесячный платеж по ипотеке при этом будет больше всего на 5-6 тысяч рублей.

При покупке квартиры многие не учитывают такой важный фактор как соседи. А ведь с этими людьми вам жить под одной крышей. И если мебель можно заменить, сантехнику починить, то на соседей повлиять сложно. Вы можете 2 дня подряд учить с ребенком стих Есенина — и всё напрасно. Но вот матерное слово, услышанное во дворе, он запомнит моментально.

Выбирайте квартиру на вырост

Сергей встретил Анну через полгода после покупки квартиры. Еще через год они решили пожениться, а через три года стали родителями двух дочек. Квартира стала всем мала, но заботы с детьми и расходы долгое время не давали им сменить жилье — продать старое и подобрать что-то новое.

Планировку также стоит выбирать с прицелом на будущее. Чтобы не пришлось снова переезжать, позаботьтесь о внутреннем устройстве квартиры заранее. И не всегда это связано с рождением детей, иногда нужно забрать к себе родителей или пустить на время пожить родственников или друзей.

Что делать?

Жилье необязательно должно быть большим, но таким, чтобы его можно было приспособить под изменившиеся обстоятельства.

Обратите также внимание на количество окон: чем их больше, тем лучше. Дело в том, что каждое окно — это возможность создать отдельное помещение, например, детскую или кабинет.

Обращайте внимание на наличие балкона или лоджии, особенно это важно на фоне пандемии и введения временных ограничений.

Выбирайте квартиру с большой кухней или кухней-гостиной. Даже если вы не готовите, то, согласитесь, ценность пространства, где может комфортно проводить время вместе вся семья, сложно преувеличить.

Насколько перспективно брать ипотеку

Покупать квартиру в ипотеку сейчас выгодно — пока не все банки подняли ставки, а вероятность их повышения в будущем достаточно высока.

Покупка недвижимости в ипотеку — это вложение средств и защита их от инфляции. Ежемесячный платеж по ипотеке не вырастет, даже если недвижимость взлетит в цене, повысятся ставки по ипотеке или изменится экономическая ситуация в стране.

Например, благодаря новой программе Сбера «Ипотека плюс» можно приобрести более комфортную квартиру, чем, возможно, вы планировали ранее.

Благодаря увеличенному лимиту кредита — от 6 млн рублей, и ставке ниже рынка — 7,9% годовых, программа позволяет покупателям рассматривать более просторные варианты.