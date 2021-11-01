Наказание за неуплату электроэнергии решили ужесточить

Глава НП «Совет рынка» Максим Быстров направил в Министерство энергетики России предложение об ужесточении наказания за неуплату электроэнергии, пишут «Известия».

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Отмечается, что Быстров предложил удвоить административные штрафы для юридических лиц, неоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии со 100-200 тысяч рублей до 200-400 тысяч. В организации также задумали отказаться от замены штрафа, предусмотренного статьей 14.61 КоАП России, на предупреждение.

Представители отрасли считают, что необходимо скорректировать саму статью и ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года, то есть ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц. Инициативы касаются «неотключаемых» потребителей — тех неплательщиков, в отношении которых энергосбытовые компании не имеют права ограничивать снабжение. Это предприятия ЖКХ, объекты жизнеобеспечения, опасные производства и другие организации.

«Минэнерго выступает за обеспечение своевременной оплаты потребленных энергоресурсов как гарантии надежности энергоснабжения потребителей, вместе с тем занимает взвешенную позицию по данному вопросу», — ответили в Минэнерго на предложение Быстрова и пообещали изучить инициативу.

Общая задолженность на розничном рынке электроэнергии летом 2021 года превысила 309 миллиардов рублей. Этот покзатель превысил уровень 2020 года, когда невыплаты достигли около 304 миллиардов рублей.